大馬辦輔大全球投資分享會 章計平出席

馬來西亞留台輔仁大學校友會「2016企業投資交流分享會」26日舉辦，中華民國駐馬來西亞代表章計平出席，與世界100多位輔大校友交流，場面熱絡。

駐大馬代表處發表聲明說，這個分享會由馬來西亞留台輔仁大學校友會會長陳曉娟主持，並邀請台灣輔仁大學校長江漢聲、馬來西亞留台校友會聯合總會總會長方俊能、世界台灣商會聯合總會名譽總會長拿督李芳信、馬來西亞台灣商會聯合總會名譽總會長丁重誠及馬來西亞第二家園公司董事經理林永興來分享他們企業投資經營經驗。

章計平致詞表示，台灣與馬來西亞地理位置相近，交通便利。馬來西亞擁有高素質的人力及豐沛的天然資源，台灣則有堅實的製造業實力，雙方市場需求與產品互補性高。台灣在生技製藥、電子商務、清真食品等均有拓銷利基，彼此深具合作前景。

他特別提到在企業投資與教育聯結方面，目前正在台灣就學的大馬學生人數達到1萬5000人，而從台灣學成歸來的大馬留台校友則已超過6萬人，並在經貿投資等各行各業服務，不僅是馬台雙方重要的聯結橋梁，也是政府推動新南向政策不可或缺的關鍵角色。

他期盼在新南向政策及大家的協助推動下，會有更多的大馬學生前往台灣就讀，並透過人才的教育來服務企業，增進助長投資，從而使台馬關係更加緊密友好，不斷向前邁進。

李芳信表示，他在東南亞發展已30年了，當時台灣許多製造業或勞力密集產業來到大馬投資，但之後隨著馬國工資、土地上漲，以及勞工短缺，許多產業外移，這些外移的產業多半是衛星工廠，是生產基地的移轉，並沒有真正進入當地市場。新政府520執政後積極推動新南向政策，他認為東協國家的文化民情都不相同，因此不能將東協國家視為一體，必須要瞭解各國的差異性。

他進一步指出，企業不管是生產基地的移轉，或當地市場的取得，布局東南亞的策略就是充分理解、掌握自身產業的特性，找到企業自己的定位。投資經營者還要親身實地體驗，融入當地民情生活，以瞭解當地人的需求與想法，並用簡單明瞭的方式表達，當然在拓銷的過程也會面對競爭，因此企業要建立自己的夥伴關係，以及產品及服務在地化才能抓到重點，才會有生路。1050830

(中央社)