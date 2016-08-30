出擊ISIS 英遣突擊艦海洋號至波灣

英國宣佈將派遣突擊艦海洋號等6艘前往波斯灣執勤。（圖/英國防部網站）

英國皇家海軍（The Royal Navy）決定派遣兩棲突擊艦海洋號（HMS Ocean）為旗艦前往波斯灣（Persian Gulf），於年底代替美國航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman CVN-75）進行伊斯蘭國（ISIS）的攻擊任務，預計執行一年期的任務，而這是英國指揮官首次取代美國，在戰鬥中給予盟國美國和法國艦隊戰術指導。

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，英國海軍派遣突襲艦海洋號前往中東進行攻擊任務，這艘長667英呎（約203公尺）、重21,500噸，能載運18架直昇機的軍艦將承擔過去2年美國中央司令部（USCENTCOM）的重要任務，聯手法國的戴高樂號（Charles de Gaulle R91）和美國杜魯門號航空母艦從海面空襲伊斯蘭國。

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其實上個月就被拍到在樸茨茅斯軍港（Portsmouth）同時有6艘軍艦靠岸，被媒體猜測將派軍艦前往中東值勤後，直到今日官方才正式宣告45型驅逐艦「勇敢」號（HMS Daring）和其他2艘驅逐艦將隨同前往波斯灣海域，共同防衛海洋號和美國航母杜魯門號在海上執行任務，剩下2艘則將視維修情況和戰情需要再行決定是否起行。

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對此一安排，英國國防大臣麥克法隆爵士（Sir Michael Fallon）非常自豪地表示，「除了這週將出發的海洋號外，我們的勇敢號驅逐艦將讓世界刮目相看，英國的國防預算是歐盟最高和北約第二，皇家海軍將改變這個世界。

(中時電子報)