湖口陸軍裝訓部 一士兵上吊身亡

位在新竹縣湖口鄉的裝甲兵訓練指揮部下午傳出1士兵，在樹下上吊身亡。（莊旻靜攝）

古姓上士家屬前往裝甲兵訓練指揮部了解狀況。（莊旻靜攝）

位在湖口鄉的陸軍裝甲兵訓練指揮部今天下午傳出一名上士在營區內部上吊身亡，軍方指出，下午1點40分時接獲古男疑有離世念頭的訊息，即發動協尋，未料1小時後，在營區1處庫房後樹林，發現古姓上士遺體，目前協助家屬了解狀況。

36歲的古姓上士為楊梅人，今天傳訊息給1名女性友人，告知「妹妹，我無法再陪你了」並在訊息內附上另名陳姓同袍電話，該女性友人驚覺不對，轉傳訊息告知陳姓軍人，陳接獲後立即通報長官，軍方在營區內部發動協尋，未料找到古姓上士時，已回天乏術。

陸軍裝甲兵訓練指揮部政戰主任金嘉銘指出，古姓上士在2000年考上指職士官入伍，擔任教官一職，非主管職務，此周應是協訓教召，平日在軍營內表現正常，近日亦未懲處等，此外，古服役平日周一至周五上班，六、日則返家，亦無聽聞古姓上士為何事煩惱。

據了解，古男在6年前離婚，身後留下2女1子，均未滿11歲，平日由其前妻撫養，周末則由古男接回同享天倫，古男亦每月付出近2萬贍養費，按薪扣款。今天下午古男父親、前妻及前妻母親聞訊，亦前往裝甲兵訓練指揮部了解狀況。

古姓上士被發現時，身著迷彩服，以1條黃色粗尼龍繩在榕樹下上吊身亡。檢警人員下午前往相驗，了解古男死因。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

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(中時)