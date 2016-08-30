黃子佼主持益智節目 蕭敬騰搶著挑戰

藝人黃子佼聯手購物天后禹安主持益智節目「R U Game大家一起來2.0」，笑稱兩人是犀利的「黃安」組合。節目結合手遊與App，讓蕭敬騰也躍躍欲試，向黃子佼報名挑戰。

黃子佼主持功力一流，卻從未接過益智節目，一直有這個心願的他與購物天后禹安搭檔，主持益智節目「R U Game大家一起來2.0」。

不過今天錄影時黃子佼自曝，沒有想像中容易，「頭腦要很清楚，遊戲規則、獎金的累進，還有題目唸法等，前兩次錄影掌都握不到速度，被製作人說我唸太快了」，直到昨天才上軌道。

節目結合手遊與App，每集邀請不同職業的參賽者闖關，2天就送出新台幣21萬元，讓黃子佼直呼是有誠意的節目。好友蕭敬騰聽到後也躍躍欲試，「我前兩天去長沙，和老蕭吃宵夜，他聽到我在主持益智節目，馬上說要報名」，並爆料蕭敬騰自認記憶好、很會玩手遊。

他還想邀請演藝圈的後輩們，組一集「師徒戰」。黃子佼說，「之前收過Lulu（黃璐梓茵），那還有很多優秀的後進，像是大凱、張文琪、洪詩等」贏得的人不只拿獎金，黃子佼更表示要公開收他為徒。

談起與禹安首次合作的感覺，黃子佼稱讚她口條好，錄影幾乎不NG；禹安則表示，黃子佼是他合作過最年輕的男主持人。兩人都是第一次主持益智節目，就有好默契，笑稱，「我們是一個黃子佼與禹安的『黃安』組合，夠犀利！」1050830

(中央社)