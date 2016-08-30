鳳山華廈疑縱火 檢警追查火場可疑身影

高雄市鳳山區1棟老式華廈1樓機車停放區今天凌晨發生大火，檢警不排除人為縱火，清查火警時間點火場附近監視錄影帶發現，當時有1名可疑男子身影出沒火場，正展開追查。

警方說，鳳山區這棟福祥街7樓華廈有30多年屋齡，每層樓有7間住戶，社區有電梯，頂樓有天井，不排除火源可能從樓上丟下來，延燒1樓機車停放區，將待消防局火場調查鑑識進一步追查起火點。

警方指出，警方調閱火場附近錄影監視器清查火警發生時間點及前後的可疑畫面，查出1名男子身影，他在起火時出現在起火點附近，但由於畫面不清且沒有拍到男子正面，將進一步追查釐清。

火警受傷最重的7樓住戶徐姓婦人在1樓獲救，1樓機車停放區疑為起火點。警方說，徐婦當時是在1樓樓梯口被發現，是第1個被救出來送醫住戶，一度被外界懷疑涉嫌縱火，由於徐婦還在醫院插管治療無法講話，將待她傷勢好轉後進一步調查釐清。

不過，徐婦女兒表示，媽媽剛當阿嬤，沒有理由縱火；當地里長受訪時說，徐婦人跟丈夫感情不錯，應不可能放火。

消防局鑑識人員從早到晚進出火場採證，警方也一一訪查住戶，尋找全案蛛絲馬跡；雄檢檢察長周章欽清晨並指派檢察官顏郁山，會同警方及火場鑑識人員進火場調查火警原因。

這起火警發生在凌晨2時8分，燒毀20輛機車，共17人輕重傷送醫。警方指出，大樓配合檢警消採證，直到傍晚都還未進行災後修繕工程，仍處停水停電，住戶今晚恐難回家過夜，警方將配合區里長協助安置住戶。1050830

(中央社)