美貿易代表：美歐自貿談判取得進展

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美國貿易代表傅洛曼（Michael Froman）告訴「明鏡周刊」（Der Spiegel），美國和歐盟的自由貿易協定談判取得進展。

傅洛曼的說法與德國經濟部長的說法相互矛盾，德國經濟部長認為相關談判已經失敗。

路透社報導，美國和歐盟已就跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）談判3年，雙方都希望今年能達成協議，但依舊存有分歧。

德國經濟部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）28日表示，協商「實際上已失敗」。

但傅洛曼告訴「明鏡周刊」：「事實上談判取得穩定的進展。」

法國貿易部長菲克爾（Matthias Fekl）今天表示，應該結束這輪協商，並開始新的磋談。

另外，德國外交部長史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）今天表示，歐盟和美國就自由貿易協定標準和程序的談判，仍有待努力。

史坦麥爾告訴1000多位外交人員和企業主管，雙方離高品質的標準和程序還差「一大截」。

他表示，經過3年協商後，仍不清楚跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）談判的速度，尤其是因為美國兩黨的總統候選人呼籲對TTIP持謹慎態度。（譯者：中央社陳昱婷）1050830

(中央社)