陸委會預算不減反增 藍委嗆至少砍半

國民黨立委賴士葆今天表示，預算絕對是務實的反映，既然新政府等於是不要了兩岸的互動，在陸委會業務緊縮的情況下，在預算上除了人事費用以外，「砍一半都可以」。

中華民國106年度中央政府總預算，各部會的預算報告陸續送達立法院，其中，在陸委會的部分，包括企劃業務、經濟業務、港澳業務、聯絡業務，與上一年度的預算比起，都有增加的狀況。

賴士葆指出，預算絕對是務實的反映，既然新政府等於是不要了兩岸的互動，那預算就不應這樣編，不應該還增加，不應該本位主義，應核實編列；再加上政府不重視兩岸關係，讓交流停擺，但又增加預算，人民心中作何感想。

賴士葆說，任何單位的部會首長當然是希望預算不要少，但卻沒有想說整個大環境的影響，在陸委會業務緊縮的情況下，除了人事費用以外，「砍一半都可以」。

國民黨立法院黨團副書記長楊鎮浯表示，在沒了與對岸的往來之下，還新增幾千萬元的預算，擺明就是要關起門來辦一些研討、座談，來欺騙國人說政府還是很積極在推動兩岸事務。

楊鎮浯表示，為避免陸委會今後還要被檢討預算執行不力，所以除人事費用與必要的維持費用外，其餘相關的業務費用，他主張應全部刪除，更遑論要新增。

民進黨立委、內政委員會委員莊瑞雄則是認為，現在只怕兩岸關係沒辦法突破，以這種100多萬元的預算跟其他部會來比，「都是小零頭」，但是錢砸下去就希望陸委會一定要有績效出來，會請陸委會講清楚，想要達到些什麼目標。

莊瑞雄說，陸委會也不能光有企圖心，以目前來看是必須加強去突破兩岸關係，審預算時陸委會也要說明清楚，他將會要求陸委會必須做出績效來。1050830

(中央社)