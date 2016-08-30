上學竟只能走後門？ 新竹美國學校抗議

新竹康橋學校，要求美國學校師生，上學只能從後門進出，還在門外貼出管制時段，若從正門入校，還會被以擅闖私人土地喝斥。（郭芝函攝）

新竹美國學校校長Darin Murphy（左），對於康橋學校要求他們師生，只能從後門進出，感到非常不解，很擔心學生有安全疑慮。（郭芝函攝）

新竹美國學校22日開學，學生如往常從前門進校園，卻被保全攔下，要求改走後門，甚至以強行闖入私人土地為由，斥責了一番，校長Darin Murphy得知後，發現承接矽谷中小學的康橋學校，改變租約作法，以2校分流原則，讓120位師生改走後門上課。

新竹貴族學校矽谷中小學，因欠稅遭法拍，今年1月由康橋學校以3.4億標下，然而承租該棟4樓已11年、作為校舍的新竹美國學校，隨著康橋進駐原校舍，爆發雙方租約問題，遂向新竹地院提出無效訴訟，開學當天不僅禁止美國學校師生從前門進出，還在後門貼出公告，只開放3個時段，其餘皆上鎖。

「根本歧視美國學校！」美國學校校長Darin Murphy今氣憤地說，康橋在管制的3個時段外上鎖，卻沒給他們鑰匙，學生宛如被鎖在外面，而走前門又被訓斥，擅闖私人土地，導致學生非常害怕，況租約還有16年，期間應享有路權及公設權，包括樓梯、前後門等都可使用，康橋的作法讓他很擔心孩子安危。

遭訓斥的陳姓學生說，當時以推車，搬運30公斤重物上樓，想利用前門坡道運送，但保全卻以違反合約書為由，要他走後門，若強行進入就要報警逮捕，而姚姓學生，則被保全斥責，走前門已侵犯康橋權利，還要他簽切結書，若施工間有意外，責任自行承擔。

對此康橋陳姓組長表示，他們學校因施工，以圍籬圍起來，另開一校門，而後門供美國學校師生進出，是為區分2校師生才作的分流，雙方也已開過協調會決定，另開放3個時段進出，是不希望學校頻繁進出，再次上演小燈泡事件，而前後門都有機動警衛站崗。

律師錢炳村說，由於當時法拍註記不點交，也就是有註記存在租約問題，但買家未主張無效，直到標得後，再主張租約無效，產生相關爭議，仍須法院確認契約，換言之在確認前，美國學校仍被視為承租戶，暫時享有物權。

(中時)