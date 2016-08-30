洪秀柱接受中天新聞《夜問打權》專訪

國民黨主席洪秀柱(圖中)30日接受中天新聞《夜問打權》專訪，對於此次國民黨即將舉行的黨代表大會上，政策綱領將不再提一中各表，洪秀柱表示九二共識對台灣來說就是中華民國，也就是一中各表。（王英豪攝)

國民黨主席洪秀柱30日接受中天新聞《夜問打權》專訪，對於此次國民黨即將舉行的黨代表大會上，政策綱領將不再提一中各表，洪秀柱表示九二共識對台灣來說就是中華民國，也就是一中各表。

(中時)