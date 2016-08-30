洪秀柱接受中天新聞《夜問打權》專訪 2016年08月30日 19:11 中時 王英豪 小字型 中字型 大字型 點閱454 我要評比 7/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 國民黨主席洪秀柱(圖中)30日接受中天新聞《夜問打權》專訪，對於此次國民黨即將舉行的黨代表大會上，政策綱領將不再提一中各表，洪秀柱表示九二共識對台灣來說就是中華民國，也就是一中各表。（王英豪攝) 國民黨主席洪秀柱30日接受中天新聞《夜問打權》專訪，對於此次國民黨即將舉行的黨代表大會上，政策綱領將不再提一中各表，洪秀柱表示九二共識對台灣來說就是中華民國，也就是一中各表。(中時) 關鍵字：洪秀柱、國民黨、夜問打權 點閱454 我要評比 7/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：中市：公有身障汽機車停車收費規定未變 上一則：國寶級助陣 中市調解成立率獲6都第1 相關新聞 國共論壇 朱立倫：去年曾提及轉型 文字 高呼改革 國民黨代表連署地方主委直選 圖片 魏嘉賢當選 國民黨秘書長感謝鄉親支持 圖片 花蓮市長補選勝 洪秀柱：要不斷改革 文字 國民黨代表連署地方主委直選 邱復生籲洪 做好這事就是歷史功臣 圖片 發表意見(0)