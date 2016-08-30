陸證監會 深港通11月啟動

港交所行政總裁李小加於去年（2015年）8月12日即表示，深港通的技術準備工作已完成。（新華社資料照片）

中國證券監督管理委員會30日稱，「深港通」預計在11月中下旬開通；深港通方案設計堅持「與滬港通保持基本框架和模式不變」的原則，實施之後將有助於逐步縮小A、H股市場價差。

大陸國務院總理李克強16日在國務院常務會議上宣布「深港通實施方案」已批准的消息，並表示在「滬港通」試點成功基礎上推出「深港通」。

「深港通」是深港股票市場交易互聯互通機制，指深圳證券交易所和香港聯合交易所有限公司建立技術連接，使大陸和香港投資者可以通過當地證券公司或經紀商買賣規定範圍內的對方交易所上市的股票。

深交所表示，深港通方案設計與滬港通保持基本框架和模式不變，在交易結算方式、投資額度管理等主要運作機制和制度安排均參照滬港通。

深交所有關負責人表示，希望證券公司等市場參與主體，按照中證監及深交所、中國結算的部署和要求，於9月底前完成技術開發準備工作，達到可參與深交所和中國結算深圳分公司相關測試的要求；在11月上旬完成各項準備工作，達到可開通深港通業務的要求。深港通方案設計堅持「與滬港通保持基本框架和模式不變」的原則，實施之後將有助於逐步縮小A、H股市場價差。

(中時電子報)