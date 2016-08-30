力阻景氣下探 國務院啟動第三次大督查

為阻止景氣持續下探，大陸正動員所有力量與政策，挽回頹勢。為了全面摸底整個經濟概況，國務院計畫從9月18日起派出20個督查小組，深入各省市展開實地考察，發掘問題，解決問題，這也是國務院第三次啟動大督查行動，最重要目標就是確保今年能完成各項經濟目標，不要讓國內生產毛額（GDP）成長率跌破6.5%的紅線。

(旺報)