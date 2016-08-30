力阻景氣下探 國務院啟動第三次大督查 2016年08月30日 18:14 旺報 龔俊榮 小字型 中字型 大字型 點閱53 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 為阻止景氣持續下探，大陸正動員所有力量與政策，挽回頹勢。為了全面摸底整個經濟概況，國務院計畫從9月18日起派出20個督查小組，深入各省市展開實地考察，發掘問題，解決問題，這也是國務院第三次啟動大督查行動，最重要目標就是確保今年能完成各項經濟目標，不要讓國內生產毛額（GDP）成長率跌破6.5%的紅線。(旺報) 關鍵字：督查小組、國務院、景氣 點閱53 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：救經濟奏效 大陸8月PMI可望不再下探 上一則：北京市「十三五」 將建一批特色小鎮 相關新聞 台經院：廠商看景氣 二好一壞 圖片 終於盼到回溫！7月景氣燈號轉綠 17個月首見 圖片 變燈！景氣復甦亮出近17個月首顆綠燈 文字 《經濟》睽違17月，景氣燈號轉綠！ 文字 7月景氣燈號亮綠燈 17個月來首見 文字 發表意見(0)