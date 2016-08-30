台灣大道大型違規廣告物 中市府11月查報拆除

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日前台中市南屯區發生廣告帆布阻礙逃生，導致民眾不幸罹難意外，為避免憾事再度發生，台中市政府將優先查處阻礙逃生開口的違規廣告物，並擬訂計畫優先整頓台灣大道出租廣告、大型電子顯示板、鐵架帆布等大型違規廣告物，預計11月啟動第一期查報拆除工作，為民眾的生命安全財產把關，也讓市容更加整潔。

市府今天（30日）召開治安與公安會報，由都市發展局針對「外牆違規帆布廣告改善處理方式」進行專案報告。

都發局表示，道路交叉口，因廣告效益良好，經常佈滿各式廣告看板，部分違規廣告物，不但破壞市容景觀，也有礙避難逃生，市府已擬訂「台灣大道交叉路口達雜照規模之違規廣告物整頓市容專案計畫」，將優先整頓台灣大道交叉路口的違規廣告物。

都發局指出，台灣大道交叉路口多為正面式招牌廣告及屋頂樹立廣告，合計約157處，其中遮蔽逃生開口的正面式招牌廣告約佔6成。市府訂定8至10月為宣導改善期，11月起將進行第一階段，台灣大道與建國路至公益、民權路口，明年5月起則執行台灣大道與公益、民權路至中港交流道查報拆除工作，預計106年改善完成。

副秘書長李賢義指示都發局依輕重緩急，加速執行違規廣告物查報拆除工作，避免類似災害再發生。他強調，公安工作不容許有模糊空間，針對違規部分，務必依法追究到底。

消防局表示，目前已請各消防大隊、分隊，針對「經認定有影響消防救災」的違規廣告物，通報都發局優先查處。

另外，針對日租套房查緝，觀光旅遊局表示，日租套房常隱身於都會區集合住宅大樓或透天民宅中，多集中於西屯逢甲商圈、一中街商圈，目前每周排訂3至4天，會同都發局、警察局、消防局等單位，現場聯合稽查，違者均依法裁罰並勒令停業，如再被查獲有繼續營業之事證，除再依規裁罰外，將強制執行斷水斷電處分。

觀光旅遊局指出，自去年1月至今年8月26日止，共稽查264家次，查獲違法事證裁處者59家次，累計罰鍰金額計1042萬元，並執行2家停止供水供電處分，展現維護台中旅宿公共安全的決心。

市長林佳龍表示，除把關住宿安全外，食安及社福機構的公安問題也相當重要；在餐飲業部分，市府聯合檢警環衛等單位，執行稽查工作，截至7月底，衛生局已稽查市內共計126家次，其中，不合格者均已要求限期改善完成，改善率達100%。

(中時)