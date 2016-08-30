炸彈客恐攻演練 警看無間道揣摩演技

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嘉義市第一警分局舉辦「孤狼式」恐攻演練，警務佐劉弘達（左後）扮演歹徒，狹持飾演人質的巡官洪宇慧（左）、警員李文智（右）。（陳俞霈翻攝）

嘉義市第一警分局舉辦「孤狼式」恐攻演練，飾演歹徒與人質的員警相當入戲、效果逼真。（陳俞霈翻攝）

嘉義市第一警分局結合消防局、衛生局、民政處、嘉義憲兵隊、刑事局偵五大隊第二隊嘉義辦公室，於家樂福大賣場停車場實警演練。（陳俞霈翻攝）

炸彈客引爆賣場地下停車場，造成嚴重傷亡？嘉義市第一警分局30日舉辦「孤狼式」恐攻演練，為求逼真、營造緊張情境，員警看「無間道」揣摩演技，事前彩排多次、吃盡苦頭，肢體燙傷、擦傷、瘀青，直呼「扮壞人比當好人難」。

第一警分局警務佐劉弘達、警員蔡左恆飾演兄弟檔炸彈客，高喊「要殺光所有人」，引爆家樂福地下停車場，造成10死、30傷，警方獲報、封鎖現場，歹徒逞凶開槍掃射並狹持2名人質，怒嗆「你當我們是吃素的？」

警方啟動封鎖管制、圍捕、談判、攻堅等，最後擊斃劉、逮捕蔡；一分局「105年重大人為危安事件實警演練」結合消防局、衛生局、民政處、嘉義憲兵隊、刑事局偵五大隊第二隊嘉義辦公室，演練成功，過程全錄影，將製成反恐宣導短片。

每次彩排都卯足全力，劉弘達被員警壓制在滾燙柏油路面，手臂留下不少燙傷疤痕，狹持「人質」女巡官洪宇慧時，要以槍托重擊人質頭部，劉採借位手法，每下都敲在自己手背，敲到紅腫瘀青，但對「人質」警員李文智卻是來真的。

李文智報警時，充分展現焦急心情，還敬業地讓歹徒壓在地上毆打、踢踹，肢體擦傷、背部瘀青，精神可嘉；劉弘達自稱平時走搞笑路線，揣摩電影「無間道」練情緒轉換，一開始凶狠，最後收起高張氣焰，過程雖辛苦卻很有趣。

(中時)