退休軍公教九三上凱道 總統府：尊重

退休軍公教團體將在9月3日上街頭抗議年金改革抹黑軍公教，總統府今天表示，歡迎不同意見，社會上有不同聲音表達是好事，總統府尊重這樣的表達方式。

監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行；聯盟擬號召10萬人上凱道，抗議軍公教在年金改革議題中遭到抹黑。

總統府發言人黃重諺下午表示，歡迎不同意見，社會上有不同聲音表達是好事，後續年金改革各項討論，不管哪個團體或不同職業類別或不同世代，應該有更好溝通機會、相互努力，可以讓未來的年金制度成為永續，也能照顧每個國人退休生活。

黃重諺說，陳情抗議也是一種表達方式，總統府尊重這樣的表達方式。

總統蔡英文昨天接見九三軍人節企業敬軍活動參與廠商代表，鼓勵國軍在9月3日穿著自己的軍服，和家人、男朋友、女朋友到街上逛街；對於有人質疑這是為了和九三遊行相抗衡，黃重諺說，這是軍人節系列活動之一，表達對國軍官兵的敬意和感謝，且其他國家軍人穿軍服參加各種活動，是受到歡迎的。

對於行政院昨天核定發放退休軍公教年終慰問金被解讀為是摸頭，黃重諺說，人事總處已經解釋，預算早已編定，和民間遊行無關。

此外，黃重諺表示，總統府正在安排蔡總統在九三軍人節後到中秋節中間，進行勞軍行程。1050830

(中央社)