兩岸書畫攝影展開幕 汪威江領軍台灣團參展

姚采穎(左起)、徐潔兒、米凱莉、龔蓮華裝扮亮麗參加書畫攝影展。(洪秀瑛北京攝)

姚采穎(右起)、徐潔兒、米凱莉、汪威江、龔蓮華、司馬三三、王滿嬌及樓曼莉今在北京出席書畫攝影展活動。(洪秀瑛北京攝)

徐潔兒(左起)、國台辦宣傳局局長馬曉光、中華節目內容製作產業發展協會理事長汪威江、姚采穎、財團法人鄧麗君文教基金會董事長鄧長富。(洪秀瑛北京攝)

徐潔兒與作品。(洪秀瑛北京攝)

司馬三三(左)與理事長汪威江。(洪秀瑛北京攝)

王滿嬌展出3幅攝影作品。(洪秀瑛北京攝)

王滿嬌的作品。(中華節目內容製作產業發展協會提供)

米凱莉的作品。(中華節目內容製作產業發展協會提供)

「第5屆海峽兩岸電視藝術節暨海峽兩岸藝術家書畫攝影展」30日在北京開幕，在大陸發展7年的徐潔兒，首次帶著油畫作品展出；姚采穎攝影作品中有男友段鈞豪入鏡，他這次也到北京愛相隨，但低調未曝光。

中華節目內容製作產業發展協會理事長汪威江率20多位幕前幕後人員參加，包括司馬三三、王滿嬌、龔蓮華、米凱莉、樓曼莉、凌蕙蕙、水墨大師李沃源及藍榮賢等，汪威江表示，以往兩岸影視交流多著重產業面，不容易對等，「希望從文化藝術角度延伸，透過情感交流面更能傳達兩岸的精神。」並計畫明年擴大舉辦。

資深藝人王滿嬌不拍戲的生活過得充實，曾橫渡新疆的沙漠、到過青康藏高原，就連北極、南極都有她的足跡，「只要想成是出外景，再高的山也爬得上去。」迷上攝影的她常在臉書分享作品，生活很愜意。

王滿嬌這次帶3幅作品參展，作品中大多是風景照，她說，拍人像因採光角度關係，難度較高，拍拍風景較有回憶的感覺，看美麗的風景，心情也開心。攝影的專業是這兩、三年才學技巧，攝影現在對她來說是很好的消遣，「還沒上課以前，以為拿相機拍拍就好，因為演員當久了，覺得自己能掌握鏡頭，但完全不是那麼一回事，現在認識很多攝影同好，看到自己的作品很有成就感。」

資深藝人司馬三三畫陶瓷畫及國畫，這次帶3幅國畫展出，她說，作品能緊鄰水墨大師李沃源的作品，與有榮焉。她學國畫才半年時間，深厚的功底讓在場所有藝術家驚艷。

她這三年來在永和網溪國小的樂齡學園教教手作黏土及戲劇，其中代間教育的教導對象是55歲以上的爺爺奶奶，教戲劇課時，由她擔任編導，撰寫15分鐘的劇本，然後教爺爺奶奶演戲，一位90歲的老奶奶很背台詞，每一場戲還做筆記，學無止境精神讓她相當佩服。她先前因同時教課，又上國畫、油畫及陶瓷畫的課，蠟燭多頭燒，身體不堪負荷，決定先停課休養身體。

(中時)