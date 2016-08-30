宜蘭三星警方 破獲山老鼠盜林案

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宜蘭縣警察局三星警分局說，大同鄉嘉蘭菜區一帶今天破獲一起山老鼠盜林案，起出扁柏與紅檜等樹段，並於主嫌車上查獲毒品安非他命，全案依法移送法辦。

宜蘭縣南澳鄉鹿皮山區日前傳出山老鼠盜林，正當相關單位在加強偵查取締時，竟有另外山老鼠集團認為可避開查緝焦點，轉向大同鄉山區下手，沒想到早已被當地警方鎖定，成為甕中之「鼠」。

三星警方說，日前獲報大同鄉嘉蘭菜區一帶有盜伐林木情資後，專案小組隨即規劃埋伏、跟監等勤務，並於昨晚會同林務局人員在現場發現可疑車輛，溪流河床上有2具頭燈光影晃動。

今天凌晨發現，有部車輛正準備駛離溪床，警方隨即尾隨並通報攔截點人員，最後在台7甲線家源橋上攔查，當場查扣扁柏1塊、紅檜樹段2段、揹架、無線電、頭燈、手鋸等作案工具，另在車上查獲毒品安非他命1小包、吸食器等物品。

警方表示，涉案的王嫌與李嫌坦承犯行不諱後，全案以森林法、毒品等罪嫌，移送宜蘭地方法院檢察署偵辦，並持續追查共犯到案。

林務局羅東林區管理處說，王嫌與李嫌涉嫌在國有林太平山事業區第29林班地內盜林，竊取的扁柏與紅檜樹段市價約為新台幣6萬元。1050830

(中央社)