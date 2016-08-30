日星宇多田光否認陷婚變危機

日本歌后宇多田光最近被媒體爆料，她因受不了丈夫吃軟飯，正陷入離婚危機；但她昨天在社群網站推特留言否認。

創作型歌手宇多田2014年5月梅開二度，與小她8歲的義大利籍調酒師Francesco Calianno結婚，去年7月生下兒子。

日前有網路媒體報導，她受不了丈夫吃軟飯。目前他們1家3口住在倫敦。知情的音樂人士透露，她打算搬回日本，疑似在為離婚做準備。

「日刊體育報」今天報導，宇多田昨天在社群網站推特上留言說：「我要求人生伴侶的最低條件就是經濟力（財力）」。

她還留言說：「有經濟力的男性選擇既溫柔又可愛、又能把自己擺第一的女性，大家都不覺得這有什麼不可思議；但性別相反的話，就覺得有問題，這實在不合道理。男孩子實在太辛苦了。」

日前宇多田宣布，在暌違8年半之後，將於9月28日推出她的第6張專輯「Fantome」（暫譯「魅影」），內容收錄她本人11首原創歌曲。

日裔美籍的宇多田16歲就創造日本音樂專輯的最高銷量紀錄，1999年發行的「First Love」的首週銷量達202萬張，目前在日本的總銷量為765萬張。她16歲出道以來，所有詞、曲創作全由她獨力完成。

宇多田在2002年19歲時嫁給大她14歲的導演紀里谷和明，4年半後離婚。2010年她宣布全面無限期停止演唱活動，後來經歷了母親自殺的悲劇。1050830

(中央社)