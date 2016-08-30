傅園慧遊澳門 被葡式蛋塔征服

中國大陸奧運精英代表團結束3天訪港行程後，今天造訪澳門大三巴等景點。大陸人氣泳將傅園慧不改搞怪個性，合照時頻頻跳起來搶鏡；首次到澳門的她還被葡式蛋塔征服，直說好吃。

中新社報導，里約奧運中國大陸精英代表團30日現身大三巴牌坊、澳門博物館等著名景點，吸引大批粉絲圍觀，有民眾一早就到大三巴等候代表團。

上午11時左右，身穿紅色隊服的大陸代表團成員抵達大三巴，奪金的女排隊員、桌球選手張繼科、羽球名將林丹、4屆奧運跳水冠軍吳敏霞、游泳選手孫楊與傅園慧等人現身，女排總教練郎平也隨行。

以「洪荒之力」一詞爆紅的傅園慧依舊是媒體關注焦點。報導說，她背著背包在牌坊前拿出手機、手比「耶」的姿勢自拍；拍集體照時，站在後排的她不時跳躍露臉搶鏡。

參觀完大三巴後，代表團成員沿路前往澳門博物館，期間不時有圍觀者呼喊孫楊、傅園慧、郎平等人名字。

大陸女排隊主攻手朱婷在澳門博物館外受訪時說，這是她第4次到澳門，「感覺這裡節奏很慢、很舒服，想去喝奶茶」。

傅園慧則表示，澳門的葡式蛋塔很好吃，這是她首次造訪澳門，希望未來有機會再細玩。當有人對她說希望2020年東京奧運還能見到她時，傅園慧笑著回答：「我盡量吧。」1050830

(中央社)