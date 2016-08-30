開學日喜悲交雜，高雄市五福國中校犬病逝

五福國中校犬小米病逝，師生感到不捨。（五福國中提供）

五福國中校犬小米病逝，再也見不牠到教室串門子，與師生搏感情的身影。（五福國中提供）

四維國小迎新活動，校長翁慶才（左一）與自治小市長等學生幹部，到校門口迎接新生。（教育局提供）

高雄市各中小學30日開學，各校歡喜迎新生，不過，五福國中卻是喜悲交錯，因為，校犬「小米」在暑假期間病逝，再也見不到牠每天在玄關接送孩子們上下學的景象了。

對學長姊們而言，小米早已是校園一景，開學未見牠在人群前後穿梭著，起初以為去巡視校園了。

開學儀式後，輔導組長向台上宣布「小米走了」，暑假期間，小米開始顯得精神不振，連趴著也會喘，後來演變成腹部水腫嚴重，最後因心藏衰竭病逝，歡樂氣氛瞬間接轉為落寞。

小米原是附近的流浪犬，被學校老師領養成為校犬後，不再風餐露宿，有了專用的屋舍，也成了師生的好朋友。

學校也藉此進行一場生命教育，提醒學生要珍惜並感謝身邊的人事物，不可視別人的付出為理所當然，要懂得珍惜生命、心存感激。

各校的迎新活動，絞盡腦汁，就是要讓小一新生提早適應環境。四維國小布置「寶可夢」意象情境「迎新門」，校長翁慶才、學生票選出的自治小市長董丞軒、副市長黃宣瑾、志工媽媽們等一同歡迎小一新生上學。

現場並有「皮卡丘」、「傑尼龜」人偶陪同，帶領新生小朋友玩拋寶可夢精靈球的活動，讓一年級新生入學的第一天，就有一個很新鮮又有趣的開始。

文華國小讓小一生進入教室前時，必須完成挑戰「天堂路」、「踩踏高蹺」與「平衡木」等5個關卡，以培養勇氣與自主獨立的個性，不再是「媽寶」。

(中時)