氣爆受災戶告高市府 2件判國賠近91萬元

首件氣爆受災戶個別向高市府提告國賠案出爐，高雄地方法院30日下午針對楊伯祿、陳耀彬2案宣判，認定排水箱涵施工有便宜行事，致管線銹蝕破損，造成丙烯外洩爆炸，排水箱涵屬高市公有設施且設置顯有欠缺，判市府應賠楊的車損4萬元、陳的房屋、勞動損失及受傷慰撫近87萬元。

高雄氣爆案件刑事部分仍在審理中，民事部分則有23件可分為高市府代位求償案6件(每件約500個受災戶)、2件高市府起訴非代償案、15件含國賠等3類，其中第3類的15件民事訴訟中，有11件是告高市府的國賠案；雄院今下午5時宣判楊伯祿、陳耀彬等2名受災戶對高市府提告的國賠案勝訴，全案仍可上訴。

楊男主張自己的汽車在氣爆中被炸毀，請求國賠10萬元，另陳男與姊妹同住的房屋、傢俱不僅毀於氣爆，他還因爆炸受傷致不能工作，因而向市府求償屋損、勞損及受傷慰撫金共121.5萬元；法院認為，發生氣爆的「排水箱涵逕將管線懸空包覆」的施作工法並非施工慣例，是便宜行事行為，管線如與箱涵牴觸即應遷改，所以認定市府排水箱涵的設置顯有欠缺，因此判賠。

楊男提出汽車商業同業公會依該車廠牌、車款及出廠年月鑑定，認該車氣爆前的價值為3萬元，法院考量該車在氣爆發生前交易價值及才剛保養、更換配備等，判市府應賠楊的車價是4萬元。

陳男的屋損依高市土木技師公會修復預算書所估定價額來計算折舊，原請求約72.5萬元，判賠約45.5萬元，另原勞動損失求償19萬元，依民生醫院函覆陳因所受傷害不能工作期間，按合意每月最低薪資1萬9273元計算，判准約11.5萬元；至於受傷慰撫金，法官考量陳因肋骨骨折等傷所受精神上痛苦，判准30萬元全賠。

受災戶認為判賠金額不是重點，他們在意是此判決證明高市府在氣爆案中確有疏失。

(中時)