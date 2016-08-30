半夜鬼壓床？原來是低血糖

半夜睡不好、頻頻惡夢，小心低血糖！一名男子近來經常做惡夢、半夜冒冷汗睡不好，原以為是農曆7月鬼壓床，到廟裡拜拜也未見好轉，直到就醫檢查，才知是糖尿病控制不佳，半夜低血糖。醫師提醒，糖尿病患者應該好好控制病情，避免影響生活品質。

目前全台糖尿病患約195萬人，平均每10個成人，就有1人罹病，若疾病控制差，不僅可能出現併發症，增加失明、洗腎、截肢的風險，也會因為血糖忽高忽低造成不適，而影響生活品質。

一名男子近來晚上都睡不好覺，惡夢連連，還會冒冷汗、喘不過氣，本以為是農曆7月遇到「壞東西」，半夜鬼壓床，求助宗教都無法改善，直到就醫檢查，才知道是他多年糖尿便控制不佳，半夜低血糖導致的症狀。

糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，糖尿病患若控制不佳，可能引發夢魘、抽筋、饑餓感等，常讓病友誤以為是鬼壓床或是嘴饞。提醒患者若是半夜或凌晨時，出現做惡夢、冒冷汗、喘不過氣，甚至神智不清等低血糖症狀，就應多注意。

糖尿病控制除了生活習慣改變、服用藥物，必要時也應接受胰島素治療，不過中華民國糖尿病學會理事長許惠恒說，要說服患者接受胰島素就像革命一樣，有些患者經過10次的門診溝通，還不見得能成功，常見民眾對於胰島素有迷思或誤解，像是認為會成癮、導致洗腎或是病入膏肓才要用胰島素，這些都是錯誤觀念。

杜思德說，胰島素治療可用於糖尿病各階段，愈早使用對於胰臟的保護越大，因為血糖值若居高不下，胰臟將受不可逆的傷害，可能加速病情惡化，導致併發症產生。

(中時)