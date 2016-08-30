埔里發生槍擊案 警方從監視器以車追人破案

▲埔里市區發生的槍擊案，埔里警分局調閱監視器，以車追人，順利將39歲吳姓嫌犯逮捕到案，並依法移送法辦。（楊樹煌攝）

▲埔里槍擊案，警方在埔里鎮郊合成里士地公廟後方大樹下的草叢內，順利找到作案的改造手槍及子彈。（楊樹煌攝）

▲埔里警分局在埔里鎮郊合成里士地公廟後方大樹下草叢內起出的作案改造手槍及子彈。（楊樹煌攝）

南投埔里鎮昨日傍晚發生有如電影情節般，兩車行進間，從右側超車的39歲吳姓嫌犯，朝左側廂型車內36歲潘男子開1槍，豈料郤命中要害，送醫不治；案發後，警方從監視器以車追人，今〈30日〉迅即將凶嫌逮獲，起出作案改造槍隻，宣告破案；並於下午依殺人罪嫌及違反槍砲彈藥管制條例移送法辦。

警方調查，39歲吳姓凶嫌與36歲潘男子，2人原是埔里礦泉工廠同事，因工作關係互有嫌隙。吳嫌上周被解職，懷恨在心，認為是潘姓男子告密所致，於是在工廠附近埋伏。昨天傍晚，趁被害人下班，尾隨在後，在埔里高工前從右側超車，適逢潘男駕駛的廂型車窗未關，即持槍朝廂型車開了1槍，隨即駕車逃逸。

豈料潘姓男子被槍擊後昏迷，連車帶人撞上前方轎車才停住，當時路人都以為是單純車禍案件，直至警消人員趕至，將廂型車的潘姓駕駛拉出時，發現頭部中彈，才知是槍擊案，迅即將他送醫急救，因傷重轉送台中榮總，於昨上午宣告不治。

埔里警分局在案發後，連夜調閱沿線路口監視器，隨即以車追人，今天順利將吳嫌逮捕到案；39歲的吳嫌向警方坦承，因潘姓男子讓他失去工作，憤而想教訓他一下，豈料只是朝廂型車開了1槍，那裡知道就命中要害，並造成命案，讓他後悔不已。

埔里警分局今天清晨在凶嫌家中逮獲吳嫌時，當即坦承供認行凶不諱，但對槍隻下落，郤堅不吐實，讓警方為找尋被丟棄的槍隻，疲於奔命，偵查隊傅隊長並在絲瓜園內摔傷，最後才在合成里士地公廟前的大樹下草叢中尋獲，因作案凶器起出，而宣告破案。

吳嫌礦泉水工廠的同事，聞獲凶嫌竟是他們同事都感到不可思議，因吳嫌為人謙和，不像是會持槍殺人的；另廠方亦感納悶，吳、潘兩人在不同部門工作，且早晚不同班，那會有有工作嫌隙？吳的離職是因經常精神不濟、打瞌睡，怕會引起工作危險，經廠方3度協調，是他同意自動離職，怎會衍生懷恨報復，讓廠方都感不解。

(中時)