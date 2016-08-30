埔里發生槍擊案 警方從監視器以車追人破案
南投埔里鎮昨日傍晚發生有如電影情節般，兩車行進間，從右側超車的39歲吳姓嫌犯，朝左側廂型車內36歲潘男子開1槍，豈料郤命中要害，送醫不治；案發後，警方從監視器以車追人，今〈30日〉迅即將凶嫌逮獲，起出作案改造槍隻，宣告破案；並於下午依殺人罪嫌及違反槍砲彈藥管制條例移送法辦。
警方調查，39歲吳姓凶嫌與36歲潘男子，2人原是埔里礦泉工廠同事，因工作關係互有嫌隙。吳嫌上周被解職，懷恨在心，認為是潘姓男子告密所致，於是在工廠附近埋伏。昨天傍晚，趁被害人下班，尾隨在後，在埔里高工前從右側超車，適逢潘男駕駛的廂型車窗未關，即持槍朝廂型車開了1槍，隨即駕車逃逸。
豈料潘姓男子被槍擊後昏迷，連車帶人撞上前方轎車才停住，當時路人都以為是單純車禍案件，直至警消人員趕至，將廂型車的潘姓駕駛拉出時，發現頭部中彈，才知是槍擊案，迅即將他送醫急救，因傷重轉送台中榮總，於昨上午宣告不治。
埔里警分局在案發後，連夜調閱沿線路口監視器，隨即以車追人，今天順利將吳嫌逮捕到案；39歲的吳嫌向警方坦承，因潘姓男子讓他失去工作，憤而想教訓他一下，豈料只是朝廂型車開了1槍，那裡知道就命中要害，並造成命案，讓他後悔不已。
埔里警分局今天清晨在凶嫌家中逮獲吳嫌時，當即坦承供認行凶不諱，但對槍隻下落，郤堅不吐實，讓警方為找尋被丟棄的槍隻，疲於奔命，偵查隊傅隊長並在絲瓜園內摔傷，最後才在合成里士地公廟前的大樹下草叢中尋獲，因作案凶器起出，而宣告破案。
吳嫌礦泉水工廠的同事，聞獲凶嫌竟是他們同事都感到不可思議，因吳嫌為人謙和，不像是會持槍殺人的；另廠方亦感納悶，吳、潘兩人在不同部門工作，且早晚不同班，那會有有工作嫌隙？吳的離職是因經常精神不濟、打瞌睡，怕會引起工作危險，經廠方3度協調，是他同意自動離職，怎會衍生懷恨報復，讓廠方都感不解。
(中時)