面對1500場出賽紀錄 恰恰：一切隨緣

彭政閔的1500場出賽是先發或代打上陣，他都隨緣。（中時資料照片，王錦河攝）

繼8月18日千安紀念日沒有先發出賽後，中信兄弟球星「恰恰」彭政閔可能又要在「代打」的狀況下，達成1500場出賽，恰恰沒有在意先發與否，他以「隨緣」面對個人累積的出賽數，未來任何可以上場的機會他都會珍惜。

出賽1499場的恰恰已是中職史上第2多出賽球員，前面一位是前統一球星張泰山保有的1863場，不過，恰恰最得意的是他的1499場都是在同1支球隊累積下來，他說：「感謝球團的栽培，讓我能夠在同一隊累積這個數字。」

恰恰面對隨時可能達到的1500場出賽，他以興奮、期待的心情迎接這個里程碑，他表示，這代表他在中職戰場的努力，雖然一路走來備嘗辛苦，不過，這是他的選擇、也很感謝的球迷的支持。

恰恰認為，早期中職球賽1年只有90場之下，要累積這麼多出賽場數並不容易，所以他很佩服張泰山。恰恰指出：「再多的數字也會被後輩球員追上，但這個紀錄可以當成自己最美好的回憶。」

其實恰恰還有雄心壯志，他說：「前面有張泰山的1863場，我也很想達到這個數字，只是中職從2009年才有一年120場比賽，追求這個數字恐怕有些困難，不過，未來能夠累積多少場一切隨緣。」

(中時電子報)