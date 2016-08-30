馬侃想連任被嫌老 對手譏活不到任期滿

美國共和黨明天在亞利桑那州舉行聯邦參議員初選時，尋求連任的馬侃（John McCain）或將迎來漫長議員生涯最艱辛的一役。

法新社與「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）報導，曾任海軍飛行員的馬侃今天年滿80。他身為共和黨在華盛頓的大老，2008年還曾為黨披掛上陣競選總統，但他的「資深」現在卻被黨內挑戰者沃德（Kelli Ward）拿來作文章，沃德批評馬侃垂垂老矣，老到如果贏得第六任期，可能沒辦法活著當滿。

現年47歲、相對年輕的沃德最近告訴政治新聞機構「Politico」：「我是醫師，美國男性平均餘命不是86歲，而是更低。」

美國有線電視新聞網（CNN）上週公布民調顯示，馬侃支持度5成5，沃德2成9；但沃德在Gravis Marketing的調查，卻以4成5領先支持度3成6的馬侃。

極度反體制的川普，被視為此次初選的關鍵力量。

川普先前不太願意支持馬侃連任，本月稍早終於表態支持。沃德則是早就說擁護川普。

若馬侃初選勝出，大選時可能遭遇民主黨現任聯邦眾議員寇克派屈克（Ann Kirkpatrick），但他得先把砲口對準黨內的挑戰者沃德。曾任州參議員的沃德曾說，馬侃「越來越虛弱」，且為了選票迎合共和黨員。

沃德也砲轟身為參議院超黨派「八人幫」成員的馬侃，2013年草擬包羅廣泛的移民改革計畫，造成現在的「移民混亂」局面。目前此案擱置在國會。

沃德今天告訴CNN：「我認為，明天我們可能看到爆出大冷門。」（譯者：中央社鄭詩韻）1050830

(中央社)