通姦越配刑事不起訴 民事要賠關鍵在性病

楊姓工程師被控和蔡男的越南籍外配阮氏有婚外情，楊承認共浴否認有性關係，獲檢方不起訴後，蔡另提民事訴訟求償。法官審理認為，阮女曾得性病和楊去檢查，如果沒有身體親密接觸，為何一起接受屬個人隱私的性病檢查，認定雙方確有通姦，判楊得賠蔡男45萬元。

在科技公司上班的楊男，2012年間於夜店認識阮氏後，2人成為男女朋友。阮女隔年4月知道楊另結新歡並論及婚嫁，不甘人財兩失，除要求楊還她錢，一度在楊的住處附近要跳樓輕生，幸未釀成憾事。

阮女事後向蔡姓丈夫吐實出軌，蔡認為妻子和楊交往，不但曾洗鴛鴦澡，還替楊墮胎，更被傳染性病，顯然有婚外情，因此控告楊男涉嫌妨害家庭。

楊挨告後極力否認和阮氏發生性關係，辯稱當初認識阮女不知她已婚，是阮女說自己單身；阮還為幫他慶生，在五星級飯店訂房約他共浴，染性病和墮胎和他無關。檢方認為，只有阮女的說法，沒有2人上床通姦的具體事證，最後處分楊不起訴。

蔡男提告不成，改提民事訴訟求償300萬。台北地院審理後，法官發現2013年5月間，楊男曾帶阮女一起到醫院檢查性病；性病的檢查屬個人隱私，如楊男與阮女沒有身體親密接觸關係，或已有交互感染的可能，何必共同受檢，並讓對方知道自己的診斷結果。加上有影像證明2人共浴時極為親暱，更可顯示2人男女交往關係已達身體親密接觸並有性行為的程度。

法官認定，楊男和阮女交往，侵害蔡男婚姻生活圓滿及配偶的權益，考量雙方經濟能力和所受傷害，認為蔡可求償90萬，但本案是楊男和阮女共同侵害蔡的權益，阮女也該負一半責任，判決楊須給付蔡精神慰撫金45萬。

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(中時)