樹德家商新學期 來了2位國際交換學生

開學典禮上，學校特別讓國際交換生上台自我介紹。（樹德家商提供）

樹德家商安排師資課程，讓國際交換生能儘快融入校園生活。（樹德家商提供）

國際扶輪第3510地區（包含高雄、屏東及台東）國際扶輪青少年交換活動今年進入第9年，

其中，來自墨西哥及巴西的國際交換學生Jesus和Thierry隸屬高雄文山社，本學期開始在樹德家商就讀。

校長陳茂霖特別在開學典禮時介紹2生，2生也有備而來，用簡單略顯生硬的中文說出名字及來自哪個國家。

為歡迎2位國際交換學生成為樹德的新鮮人，校方特別提供全新制服、書籍，免費校車搭乘，同時，安排至英文班隨班附讀，可以用英文和同學溝通學習，早日融入校園生活。

學校也特別組成團隊，設計安排包括電腦、烘焙、中餐、調酒、廣設、體育、外師英會等；每周還有2天，由扶輪社安排他們至校外學習中文課程。

班級導師廖雪娥及史仟慧老師，隨時提供學習及生活上的協助；由主秘室國際公關組長吳淑珍負責接待家庭與校內外的聯絡窗口。

未來，也會安排他們參加高二大露營、聖誕聯歡、人文教育月、仁愛義賣、校慶及社團活動等傳統活動。

校長陳茂霖表示，要增進學生的國際視野，必須讓他們認知到各國的文化只有差異，沒有好與不好，此國際青少年交換計畫，不但有助學生拓展視野，藉此認識各國的文化特色，促進相互了解，藉此還可交到國際友人，無形中英文也會進步。同時也期待國際交換學生可以努力學習中文，且把台灣人的盛情、溫馨、禮貌、善良，及美食帶到國際。

扶輪交換學生是基於國際扶輪青少年交換計畫，讓青少年前往國外之扶輪社員家中住宿一年，以家庭成員身分共同生活，除就讀當地學校，學習該國語言外，也藉由實際生活來體驗當地的風俗習慣及文化民情等，進一步促進世界瞭解與親善。

(中時)