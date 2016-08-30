台南議長將換人 各黨自有盤算

台南市議長李全教的議員當選無效之訴今天確定，將失去議員資格及議長職務，新的議長人選各黨陣營各有盤算。代理議長郭信良表示，將盡速召開臨時會，但他沒有角逐的意願。

原本這屆台南市議會有57席議員，在無黨籍的張伯祿因病去世、民進黨的郭國文辭職出任勞動部次長後，現有55席。李全教被判議員當選無效確定，議員職位將由前民進黨議員王峻潭遞補。

依各黨席次來看，民進黨24席、國民黨15席、台聯黨1席、無黨籍15席；民進黨若加上向來關係友好的台聯黨楊中成、無黨籍的谷暮．哈就，只要再拉攏2席無黨籍，就可掌握過半選票，在議長補選上較有優勢。

代理議長職務的副議長郭信良表示，市議會將在收到法院判決書後，儘快召開程序委員確定臨時會的時間，以便進行議長補選。他自己會配合黨團運作，目前只想盡力做好副議長的工作。

民進黨台南市議會黨團總召林宜瑾表示，市議會將依法重新改選議長，台南也將成為今年5月27日新國會三讀通過「李全教條款」後，第一個實施記名投票選舉議長的地方議會。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝表示，台南市長賴清德中意的議長人選是前議長賴美惠；考量席次實力，國民黨團要自推人選的難度較高，但又無法認同只是「市長代理人」的賴美惠。

他說，目前比較傾向在議會臨時會中提案，不進行議長補選，採目前由副議長代理議長的方式。但一切要等黨團明天開會後，才會有進一步結論。

賴美惠表示，一切尊重黨團決定，如果黨團有共識推派她出馬，她會全力以赴，不會辜負大家期待。1050830

(中央社)