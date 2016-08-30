集體接受招待喝花酒 台鐵7員工遭判刑

又傳官員涉賄！台鐵局前任副局長鍾朝雄等公務員，被控於99年至102年間，以接受招待喝花酒、召妓或現金行賄等方式收受賄絡，換取讓業者事先獲悉招標資訊、底價或工程驗收順利，台中地院經3年審理，傳訊證人達390名，依涉弊程度判7名公務員7至17年不等刑期，另業者與掮客共7人也被判刑。

判決指出，台鐵於102年間辦理「南迴線南太麻里溪橋改建工程」時，鍾朝雄接受承包商全聖公司招待，至高檔鐵板燒消費且到有女陪侍的酒店喝花酒，換取鍾協助刻意不處理該公司違法轉包工程情事，圖利業者1573萬元，依貪汙治罪條例判鍾10年2月徒刑、褫奪公權6年，另追徵其犯罪所得5萬元。

前台鐵台中工務段副段長鄭文忠，在辦理「鋼軌基鈑標案」招標時接受廠商招待喝花酒117次，協助廠商得標並順利完成驗收、請款，另鄭還於「台中大甲、清水及后里車站無障礙電梯新建工程」招標案時，接受招待喝花酒78次，協助廠商調換配合度較高的人辦理相關案件，被依貪汙罪判刑17年、褫奪公權7年。

此外，被判有罪的台鐵局人員還有材料股幫工程司張進財、前工務處副處長李奕、材料股工務員曾建國及前台中工務段段長胡佑良、軌道股幫工程司蘇義宗共5人，分別被判7至15年不等徒刑。

至於掮客陳建志與甲聖工業公司、全聖公司、志成橡膠廠負責人等業者共7人，也因招待公務員喝花酒或行賄換取工程驗收順利或標案底價，分別被判1至5年刑期。此外，包括台鐵局副局長黃民仁等5名公務員，因在相關採購、招標案中僅有行政疏失，不涉及舞弊、貪汙，判決無罪。

(中時)