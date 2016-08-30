籲林全拿出解決問題的魄力 沈春華：而非安撫民眾左右交逼

資深主播沈春華今日在臉書以2項民調曝出對台灣的擔憂與建議。（圖／本報系資料照）

今年初總統大選時，民進黨候選人蔡英文以56.1%得票率擊敗其他候選人，成為台灣第14任總統，更是首位女性總統，各界均期盼新政府能有不同於過往的全新作為，而在前幾天，蔡政府迎來自上位以來的「百日成績單」，未料政績成效似乎不彰，民調結果呈現「死亡交叉」，以行政院院長林全為首的內閣，首當其衝成為人民率先檢視的目標，面對聲望持續下跌，資深主播沈春華呼籲林全「拿出解決問題的方向和魄力」。

沈春華今日在臉書分享2項民調，其一是由「全球最大的旅居與移居他國外籍人士分享生活的網站」，依據物價、醫療、生活品質、工作和財務所作的調查，最終結果台灣成為榜上66國與城市中「最宜居地」榜首，但第二個就是近日出爐的蔡政府的百日政績民調，「比起三個月前520就職之初，大幅滑落18個百分點！」此外該民調還顯示出下跌態勢並沒有停緩的跡象，中性選民陸續轉向，一股不滿意新政府的力量越來越強。

總統蔡英文與以行政院長林全為首的內閣，在近日出爐的上任百日政績民調中，聲望明顯下滑不少。（圖／本報系資料照）

沈春華表示：「這兩項調查說明了過客和歸人，看事情不同的關懷和角度」，認為外國人眼中台灣的「好」台灣人當然知道，但正因為如此，台灣民眾對政府的期待越高，面對紛紛走上街頭向政府施壓的團體，沈春華說：「林內閣如果拿不出解決問題的方向和魄力，說服民眾凝聚共識，而不是安撫民眾左右交逼，那麼台灣這個外人眼中最宜居的地方，未來會不會充斥紛擾不安呢？」

此外，談到最近遠赴吉隆坡參訪，沈春華表示感受最深的，就是「僑界和台商『心繫台灣』的心情， 已經南向2、30年的台僑對新政府有期待更有感慨」，認為身在台灣的居民更是如此，直言未來應當不是看民調、也非比誰的聲音大，「而是需要我們認清現實 一步步開拓更大的生機！

(中時電子報)