天馬集團吸金5億 北檢起訴黃冬等18嫌

天馬健康產業號稱加拿大天馬藥業集團台灣分公司，卻涉嫌非法吸金鼓吹民眾投資天馬不動產債券，標榜每年保證獲利8%，7年來在台吸金近5億元。中國大陸籍主嫌黃冬、刑雨秋夫婦未到案，但台北地檢署查出，集團不法獲利都流入黃、刑海外個人帳戶，今依違反《銀行法》、《證券交易法》起訴黃、刑、在台負責人侯鳳文及業務等18人。

檢調指出，天馬健康產業以「天馬藥業集團保本型信託資產債券」、「天馬藥業集團土地擔保信託債券」為投資標的，投資單位分為1萬、10萬元美金不等，投資期間4到5年，保證年獲利8%至8.8%，若續約不拿回本金，另可得20%紅利。業務員拉一人投資，還能分得17%佣金。

據調查，天馬集團(PPG)由加拿大籍中國男子黃冬創辦，聲稱總部位於加拿大不列顛哥倫比亞溫哥華，於北美、歐洲、中亞、大陸及台灣都有據點，標榜致力於人類生命系統科學的高科技健康產業集團公司，產品包括保養品、藥品等。

黃冬2008年來台開設天馬健康產業公司，隨即在北中南東召開說明會，兜售天馬集團債券吸金，7年來吸金5億元；黃冬後因他案於大陸遭逮羈押於哈爾濱，導致天馬健康產業去年起無法繼續支付投資人紅利，投資人紛紛找上在台業務理論。

檢調查出，天馬集團目前在台最大負責人侯鳳文見黃冬無法返台，因此另起爐灶成立「科爾興生技股份有限公司」，還向天馬投資人表示科爾興即將上櫃，未來可將投資天馬債券的資金換為股票。

檢調接獲檢舉，去年11月搜索該集團台灣分公司及國內負責人侯鳳文等人住所11處，約談9名犯罪嫌疑人。

檢察官查出，金流匯到黃冬、刑雨秋的海外個人帳戶，因而依《銀行法》、《證券交易法》將2人起訴，其餘16人僅為台灣分公司業務，僅依違反《證券交易法》將16人起訴。

(中時)