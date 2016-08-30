兆豐案扯周美青 林全：不猜測推論

對於名嘴把兆豐銀行涉洗錢案和前總統夫人周美青及前駐美代表金溥聰扯上關係，行政院長林全今天表示，對案件不做任何猜測和推論，「就事論事」。

林全下午親自召開「兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案」記者會，行政院副院長林錫耀、法務部長邱太三、金管會主委丁克華、副主委桂先農出席。針對媒體詢問，林全做上述表示。

林全在記者會中宣布，針對兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，他指示林錫耀主持督導小組，督導法務部及金管會，「徹查責任，沒有上限」。

媒體詢問，由於案件已經進入檢調偵辦，行政院組成督導小組是否會影響檢調辦案的中立性？

林全表示，這是督導小組，並不是監督或指揮偵查或辦案，外界現在有很多疑慮，有必要充分反映在有關調查與偵查中間，需要有督導小組，讓有關疑慮整理、過濾之後，讓金管會、法務部相關人員能就重點釐清和說明。

媒體詢問，是否因為北檢調查遇到困難，所以行政院特別成立督導小組？

邱太三表示，案件目前由台北地檢署偵辦，根據瞭解，台北地檢署接到任務後每天積極偵辦，包括調閱相關證據資料、傳喚人員等，目前還沒聽到有回報遭遇困難。各界對這個案子相當關注，提供很多建議，法務部對監察院、立法院等各界意見，都會轉交專案小組作為辦案參考。

媒體詢問，兆豐事件發生近1個月，為何選在今天召開緊急會議，成立督導小組？是否和百日民調有關？

林全表示，和百日民調無關，主要是各界對於帳戶、兆豐董事長徐光曦任用合理性等有許多質疑，行政院認為有必要對各界說明，也為了強調行政院決心，因此成立督導小組，整理各界意見，交給金管會與法務部儘速處理。

林全也表示，「兆豐事件確實讓我們學到很多教訓」，最重要的是對於洗錢防制、法遵、內控，銀行做得顯然不夠。事件發生後，有些外商銀行提出過去受處罰後的改變經驗，希望跟國內銀行分享。他認為未來需要就這部分做更多改革、加強，董事會跟內控機制的關係也希望更密切化，金管會也在檢討，將提出更具體的改革措施。1050830

(中央社)