氣爆國賠首波宣判敗訴 高市府：不避責

高雄氣爆受災戶向高市府提起損害賠償訴訟，首波2案高雄地院今天宣判，認定氣爆發生高市府公有設施有缺欠，應負國賠責任，高市府則說，不會迴避應負的責任。

高雄地下午分別判高市府須賠償受災戶陳耀彬體傷及屋損新台幣86.9萬元，楊伯祿車損4萬元，合計90.9萬元，全案仍可上訴。

高雄氣爆造成32人罹難、逾300人輕重傷，災後大部分受災戶選擇代位求償不向市府究責，但仍有部分受災戶向市府提告國賠，其中2案審結，高雄地院下午宣判，這是氣爆案發生以來，法院首度判決認定高市府有疏失，應負國家賠償責任，意義重大。

高市府則說，還未收到判決理由，待收到後進一步說明；市府不會迴避應負的責任，代位求償是讓民眾省去訟累，仍會由法院釐清政府與廠商的責任。

高雄地院行政庭長施柏宏表示，氣爆案刑事部分目前仍在審理中，民事求償部分法院共受理23件，包括由高市府起訴的代位求償案件6件（每件約500名被害人）、高市府以市府為原告起訴的求償2件，以及未參與市府代位求償的其他受災戶自行提告的國賠案15件。

高市仁大工業區李長榮化工管線民國103年7月31日深夜丙烯洩氣未及時通報相關單位，導致地下管線洩露點高市凱旋、二聖路口及附近路段當天午夜接連發生氣爆釀災，造成32人死亡、逾300人輕重傷。

合議庭認為，氣爆原因是二聖、凱旋路口地下排水箱涵內的4吋工業管線施工有便宜行事情況，導致管線銹蝕破損，其內運送液態丙烯外洩而發生爆炸；排水箱涵為公有公共設施，該公共設施設置顯有欠缺。被告高市府依國家賠償法第3條第1項規定就公有公共設施設置的欠缺，應負國家賠償責任。1050830

(中央社)