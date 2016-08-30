陸公布限摩令 號稱排放限值全球最嚴

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中國大陸環境保護部今天公布「限摩令」。官員表示，根據新修訂的標準，機車、輕型機車的排放限值參考歐盟第四階段排放法規，是目前世界上最嚴格的排放限值。

中新社報導，大陸環保部30日公布會同國家質量監督檢驗檢疫總局制定的「摩托車汙染物排放限值及測量方法（中國第四階段）」和「輕便摩托車汙染物排放限值及測量方法（中國第四階段）」。

截至2015年底，大陸共有9514萬輛摩托車。據測算，2015年全大陸機動車四項汙染物排放總量為4532.2萬噸，其中一氧化碳（CO）3461.12萬噸，碳氫化合物（HC）430.2萬噸，氮氧化物（NOx）584.9萬噸，摩托車汙染物排放所占比例為：CO占12.7%，HC占13.5%，NOx占1.6%。

大陸環保部科技標準司長鄒首民表示，與現行的第三階段標準相比，新標準進一步加嚴汙染物限值，兩輪摩托車的總碳氫化合物（THC）加嚴程度將近50%，CO加嚴43%，NOx加嚴40%至53%。

報導引述環保部官員表示，由於兩輪機車冷態循環汙染物的計算權重與歐盟不同，這次公布的標準限值實際嚴於歐盟第四階段法規的要求。另外，對於柴油三輪機車，限值也嚴於歐盟第四階段標準25%至30%。

鄒首民說，自2019年7月1日起，所有新銷售和註冊登記的機車和輕型摩托車應滿足新標準要求。以這次公布的標準實施3年估算，這段期間新生產的全部摩托車在使用壽命內排放的CO將比實施第三階段標準時減少約650萬噸、HC排放減少約200萬噸、NOx排放則減少約30萬噸。1050830

(中央社)