高市議會關懷弱勢老人 參與活動陪伴過中秋節

華山基金會頒發感謝狀給高雄市議會，由秘書長陳順利（右）代表接受。（市議會提供）

華山基金會舉辦中秋敬老活動，現場表演節目同樂。（市議會提供）

高雄市議會積極守護失依及弱勢老人，30日參與華山基金會「愛老人，中秋亮起來」活動，議會秘書長陳順利說，期盼社會以溫暖的心陪伴孤寂長輩走出戶外，讓長輩的人生像太陽一般，走到哪裡就亮到哪裡。

中秋佳節將至，家家戶戶準備團圓過節，但仍然還有許多長輩孤單過節，華山基金會凝聚社會資源及愛心發起「愛老人，中秋亮起來」活動，議會積極參與，包括秘書長陳順利、黃淑美議員、黃香菽議員，以及黃柏霖、曾俊傑議員助理均熱情陪伴出席活動的200多位長輩。

議會也結合熱心公益的日藥本鋪謝德璋董事長提供酸痛藥布，秘書長陳順利代表康裕成議長贈送酸痛藥布給現場的200多位長輩，他說，康議長對弱勢長輩非常關心，並貼心準備能活絡筋骨及消除酸痛的藥布作為秋節小禮物，希望大家多走到戶外去強健體魄。

陳順利說，高雄已是老齡化的城市，老年人口逐漸攀升，但家有一老如有一寶，長輩過去的貢獻與經驗是促進城市進步的重要動力，讓我們感恩與感謝。

他並強調，長輩是國家與社會的寶貝，我們要共同來疼惜，康議長非常重視老人福利，尤其是弱勢長輩的權益更應優先受到照顧，議會一定會積極守護弱勢長輩的權益。

陳順利並以「能做就是福氣，不做就會廢氣，愈做就會愈有元氣」，鼓勵長輩多做、多動，讓長輩的人生如同太陽一般，走到哪就會亮到哪。

(中時)