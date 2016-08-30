暴雨頻率變高、機場捷運通車 內政部修訂林口土管條文

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林口土地使用管制規定之通盤檢討，強化人行環境與寬廣步道空間形塑，申請建築基地應依規定辦理退縮，增加開放空間。（新北市政府城鄉局提供）

因應暴雨頻率變高、機場捷運通車，內政部發布林口土地使用管制規定之通盤檢討，本月26日起實施。新北市政府城鄉局長邱敬斌表示，實際影響包括因應民間信仰，放寬住宅區設置宮廟之需求；角地的建築基地兩側應退縮留設人行空間；而機捷附近建築應留設自行車停車位。

邱敬斌表示，本次土管檢討著重「生態環境、合宜生活、適切發展與簡政便民」四大面向。

城鄉局指出，因應暴雨頻率日增，強調節能、綠化及基地保水等管制內容，強化人行環境與寬廣步道空間，規範各分區及公共設施用地申請建築基地應退縮，並確保人行步道整體舖面的齊平與延伸性，增加開放空間，並加強法定空地應綠化。

另外，機場捷運通車在即，增訂距離捷運車站300公尺內建築物，至少應留設自行車停車空間之規定，便利民眾大眾運輸轉乘。

城鄉局表示，為了讓商業區回歸商業、金融保險服務之土地使用，也增定商業區作住宅使用比例，中心、建成商業區內供作住宅使用樓地板面積50％及60％比例上限；而捷運車站專用區，供住宅使用樓地板面積40％之比例上限。

此外，不合時宜的規定也一併刪除，包括刪除院落設計與樓層等規定，讓建築設計更有彈性；原有廣告招牌之相關規定也刪除，回歸市府廣告物設置管理法令。

(中時)