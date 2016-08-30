徐光曦是彭淮南連襟才任兆豐董座？ 林全：無關

行政院今下午緊急召開記者會，說明兆豐銀行紐約分行洗錢案，由於外界質疑董座徐光曦為央行總裁彭淮南的連襟，當時林全任用徐有問題。林全表示，任用時當然有注意到徐跟彭的關係，但這不是考慮的重要因素，徐在兆豐任職多年，經歷跟能力大家都看得到，強調與彭總裁無關。

林全說，兆豐人事升遷相對封閉，通常是內升，很少有外界的人可進入兆豐，要派也只能派董事長跟總經理，內部較排斥外面的人進入；徐光曦在兆豐任內有口碑，政院期待能有效領領導，所以才任命他為董事長。

林全也說，沒有說因為徐跟彭的關係就不任用，更沒有說因為兩人關係就任用，他與彭的關係不是重要因素。

媒體詢問，兆豐金先前已發生問題，當時徐就是總經理，但林全仍任命徐當董事長，該如何看待？

林說，兆豐金是否真的涉及洗錢，目前仍無法確認，美國的金融監理機關也是裁罰其未申報帳戶，而非涉及洗錢犯罪事實。林說，當然不是說徐在總經理任內沒有督導責任，但因為是分行申報問題，屬於行政部分，「還好，不至於認為他不適任董事長」。

林全補充，徐因為了解兆豐狀況，在兆豐金總經理任內處理澳洲分行監理問題，擔任董座是比較好的做法。

(中時)