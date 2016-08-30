捷運環狀線原型車 義大利完工出廠

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捷運環狀線原型車台北時間今天下午5時在義大利出廠。（新北市捷運局提供）

捷運環狀線原型車台北時間今天下午5時在義大利出廠，車廂內部寬敞。（新北市捷運局提供）

捷運「三環三線」環狀線由由日立軌道義大利公司（Hitachi Rail Italy S.p.A,HRI)打造的首部原型列車，台北時間今天（30日）下午5時於義大利雷焦卡拉布里亞舉行出廠典禮，預計11月底前運抵環狀線南機廠，整備後將進行一系列功能測試及驗證。

新北市捷運工程局長趙紹廉表示，捷運環狀線電聯車原型車採鋼軌鋼輪型式，為中運量無人駕駛車輛，每部列車由4節車廂組成，車廂間有走道貫通，外觀採傾斜式20度流線造型、加大車窗面積、內裝寬敞且含有行李置放區。

捷運局指出，環狀線第1階段目前進度已達70.6％，預定2018年底如期完工，路線橫跨新店、中和、板橋及新莊等4個行政區，連接新店線、南北線、安坑線、中和線、萬大線、板南線、新莊線及機場線等8條路線，全長15.4公里，共設14座車站與1處機廠。

此外，環狀線從地面下到高架段囊括地下車站、潛盾隧道、跨河段、平行高架段、全台首見的疊式高架段、與省道台64線快速道路共構「一線天」、島式月台、側式月台、中運量捷運五級機廠等，完工營運後，可讓新北市民不必再繞到台北市中心轉乘，大幅提升便利性。

(中時)