東隆宮普度法會首日　點硃砂開光祈福

東港東隆宮普度法會首日，主要幫普度公及水船等點硃砂開光、祈求平安。(謝佳潾攝)

東港東隆宮普度法會首日，道士幫普度山上的觀音神像點硃砂開光、祈求平安。(謝佳潾攝)

道士幫水船、水手點硃砂開光、祈求平安。(謝佳潾攝)

東港東隆宮為期2天的普度法會，30日正式登場，道士在頌經後依序為大士爺普度公、普度山眾神及水船等點上硃砂，以此開光祈求平安，31日則將上演放水船接引好兄弟及牽水狀儀式；東隆宮為全鎮總普廟宇，將最晚送走普度公。

東港文史工作者陳進成表示，早期迎王分為南北區，後來合併迎王但分南北區普度，以東隆國小前方的大排溝為界，以北包括朝隆宮、福安宮為農曆7月15日普度，以南則為月底普度，而東隆宮是東港鎮代表性廟宇，因此擔任總普角色，在鬼門關前2天連續舉行普度法會。

他說，東隆宮的普度法會是全東港唯一一場2天儀式，且是最盛大也是最晚送走普度公的法會，且也只有東隆宮有「水船」，一般廟宇都是以水燈引渡好兄弟，但東隆宮的水船上有水手，可以直接安全載運好兄弟上岸

「水船是迎王祭演變而來。」陳進成說，東港本身就是漁業重鎮，加上3年一科的迎王船文化，普度用的傳統水燈自然而然演變成水船，且船上還有2名水手護航，主船則有船長和4名水手，目的都是要讓好兄弟順利上岸，接受信眾祭拜。

儀式第一天，以開光祈求平安為主，道士除向大士爺普度公點上硃砂外，普度山上的觀音、4大金剛、18羅漢、4海龍王、伽藍、韋陀及西遊記上的人物，還有水船及水手也都一一點硃砂開光；陳進成說，大士爺普度公是由佛教典故發展而來，所以儀式上會有佛教色彩。

(中時)