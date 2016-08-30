積蓄剩3千元 張芸京：我沒有哭窮

歌手張芸京從「超級偶像」奪冠出道，發了三張專輯後原唱片公司不再續約，4年來積蓄只剩下新台幣3000元，她在臉書上說，「我沒有到處哭窮」，不放棄任何一個能唱歌的機會。

張芸京因「超級偶像」奪冠出道，當時因短髮、中性打扮，還有著「京爺」的稱號。不過這幾年來她轉為女性化打扮、留長髮，一度讓歌迷無法接受，甚至為此流失許多歌迷。

當時她因奪冠出道，發了三張專輯後，原唱片公司不再續約，隔了4年，才要在今年9月推出新專輯。她把過去4年等待發片的「空轉」心情寫成歌，包括找不到唱片公司、百萬積蓄僅剩3000元，因堅持長髮造型被歌迷罵而失志沮喪，當時是廢人而整天以淚洗面等。

張芸京今天也在臉書上說明，4年來吃百萬老本，戶頭剩下3000元，並不是揮霍造成，「我沒有到處哭窮」，關於媒體上的報導，「我據實以報而已」。

她表示，4年來她沒有出現在螢幕前、沒有太多演出，她只能不斷寫歌、學吉他、運動增加肺活量，不讓氣喘成為她的絆腳石。

張芸京也提到，沒有收入的她其實可以選擇找工作不再唱歌，但她因為愛音樂，選擇再拚一次，「我從來都沒有放棄任何一個能唱歌的機會」，此番發言也獲得粉絲的支持，要她做自己，不需要多作解釋。1050830

(中央社)