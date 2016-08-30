貓裏星空野餐音樂會 提早來抓寶

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苗栗市公所9月3日晚間將在「貓裏客家學苑」舉辦「星空野餐x音樂會」活動，該處是手機遊戲寶可夢的補給站，市民可提早前往抓寶，夜晚好好享受在星空下野餐、聽音樂會。

苗栗市公所今天在貓裏客家學苑舉辦記者會，宣傳9月3日登場的2016貓裏Easy Life「星空野餐 X 音樂會」，活動預計當天下午5時至晚間9時，主辦單位邀請竹科工程師組成的「夏日優客」合唱團、台灣十大街頭藝人「路口逗留」二重唱、客家電視台「熱鬧打擂台」總冠軍陳孟蕎及苗栗高中熱音社等團體現場演出。

苗栗市長邱炳坤指出，活動在學苑禾埕進行，當天設有「輕食區」及「文創區」，透過自由市場概念，展現在地年輕人的文創與活力，讓市民可與創作者零距離交流，也提供在地創業青年一個交流平台，歡迎市民帶著家人、好友甚至毛小孩，到場野餐、賞星星、聽音樂，一起享受初秋優閒的夜晚時光。

苗栗市公所籌辦活動過程，意外發現「貓裏客家學苑」是近來最夯手機遊戲寶可夢的「補給站」，活動當天考慮視情況撒花滿足抓寶迷。

市公所表示，撒花時間會提前至活動開始之前，一來聚集人潮，二來避免失去活動提倡悠閒、放鬆的訴求。

市公所說，活動粉絲專頁原本推出免費贈送50組主題野餐墊，因民眾反應熱烈，50組已預約額滿，明天上午9時起，再加碼開放30個名額，另外，當天也設計「客家師傅話」闖關活動，凡闖關通過者即可獲得特製「客家風」蒲扇1把。1050830

(中央社)