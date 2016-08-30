菲南叢林反恐戰 雙方傷亡慘重

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菲律賓軍方在南部深入叢林強力清剿恐怖組織「阿布沙伊夫」，雙方傷亡慘重。但軍方表示，將從「暫時性的挫敗」奮起，而敵方終將在消耗戰中被剿滅。

菲律賓三軍總部今天降半旗，為15名為國捐軀的士兵致哀。

軍方公共關係處處長阿雷巴洛（Edgard Arevalo）表示，政府軍昨天在蘇祿省叢林與大約120名阿布沙伊夫分子激戰，除了15名士兵陣亡外，還有10名士兵受傷。

阿雷巴洛說，「暫時的挫敗」不會影響軍方進擊的力道。

軍方出動了直升機及大砲，支援前線戰士，而多支部隊也在叢林戰略地點圍堵企圖逃竄的恐怖分子。截稿時，雙方戰鬥仍在持續中。

在昨天的戰鬥中，阿布沙伊夫至少損失了4人，上週五，軍方聲稱擊斃24名阿布沙伊夫分子。

阿雷巴洛說，「我們可打車輪戰，我們有充分休息的士兵，敵方將陷入疲勞，彈藥也將消耗殆盡，我們終將勝利。」

成立於1990年代的阿布沙伊夫組織，活躍於蘇祿省與塔威塔威省，近年來以綁架勒索為主要犯罪模式，目前約有500名成員。對地形的熟悉以及隨時喬裝為農民的身分掩飾，使得軍方吃足苦頭。

繼阿布沙伊夫組織最近斬首1名18歲青年之後，總統杜特蒂下令剿滅這個據信已與伊斯蘭國（IS）搭上線的盜賊兼恐怖組織。

美方情報顯示，阿布沙伊夫的首領哈比倫（Isnilon Hapilon），可能已經成為IS在東南亞的「代理人」。

軍方已準備向阿布沙伊夫發動總攻擊。菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）昨天宣布，將增派5個營士兵到蘇祿島，支援已部署在當地的約5000名士兵。1050830

(中央社)