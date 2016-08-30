颱風登陸日東北太平洋沿岸 創首例

今年第10號颱風獅子山今天傍晚從日本東北地方岩手縣大船渡市附近登陸，這是日本1951年有氣象統計以來，首度出現颱風從東北地方的太平洋一側登陸。

日本氣象廳表示，颱風獅子山（LIONROCK）從東北的太平洋外海北上，今天將近下午6時（台灣時間5時），在岩手縣大船渡市附近登陸。

日本1951年有氣象統計以來，颱風從日本東北登陸發生過3次，但都是從東北的日本海一側登陸。今天颱風獅子山從東北的太平洋一側登陸，創下首例。

颱風獅子山的中心氣壓965百帕，最大風速每秒35公尺、瞬間最大陣風風速每秒50公尺。颱風中心的東北側220公里以內及西南側110公里以內，風速每秒25公尺以上的暴風。傍晚6時許，日本東北的宮城、岩手、青森縣部分地區進入暴風圈。

北日本地區風雨增強。下午6時許，岩手縣宮古市觀測到瞬間最大陣風風速每秒37.7公尺、青森縣八戶市每秒31.7公尺、北海道松前町每秒28公尺。

今天下午5時至6時的1小時之間，岩手縣宮古市下豪雨，觀測到83公釐的時雨量。岩手縣岩泉町觀測到63公釐的時雨量。日本東北地方從29日凌晨開始降下的雨量，雨量多的地方約是200至300公釐。岩手縣有些地方，降雨量已超過往年8月一個月份的降雨量。

日本東北地方的太平洋一側各地持續呈現潮水水位高的情況。岩手縣的大船渡市下午3時左右潮位創新高紀錄。

日本氣象廳預測，颱風獅子山將往北前進，東北、北海道明天（31日）清晨可能出現1小時逾50公釐降雨量的情況。局部地區可能出現1小時80公釐的降雨量。到明天傍晚為止的降雨量，雨量較多處，像是北海道可能達200公釐、東北達150公釐。

日本氣象廳預估，颱風獅子山明天前進到日本海，並離開日本，變成溫帶氣旋。1050830

(中央社)