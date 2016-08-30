超商又出新招 路過也能電視購物

全家與東森購物虛實合作，推出東森購物TV outlet，左為全家總經理薛東都；右為東森集團總經理彭鴻珷。（業者提供）

現在路過便利商店，掃描電視屏幕的QR code，即可購入東森提供的超值商品。（業者提供）

看好電商市場蓬勃發展，全家便利商店今(30)日宣布與東森購物攜手，導入東森購物TV outlet至實體店舖，將實體商務與電子商務做結合，全家便利商店總經理薛東都表示，預計為雙方的線上商店增加導入三成來客數，今年電商營收可望破億元大關。

全家與東森購物合作的東森購物TV outlet，是虛實商流結合的新嘗試，全家在店舖架設電視屏幕，播放東森購物嚴選商品，以每支一分鐘的視頻輪播方式；東森則提供低於市場價格的超值商品，每支視頻上有相對應的商品QR code，供消費者掃描、購買。

薛東都表示，3,000間店舖是全家發展電商經濟的最佳資源，因此積極佈建更快速的物流取件優勢，預計今年底可導入取貨D+1；同時，電商到店取貨也已展開低溫層，提供電商合作伙伴最友善的平台。

東森集團總經理彭鴻珷則表示，雙方在相互的電商平台開店，全家以「食品類」和「團購甜點」的採購強項，加乘東森購物在女性、保健食品和居家用品商品採購專長，互補商品組合。

彭鴻珷還指出，全家便利商店的客群多為15~35歲的人士，而東森購物網的客戶年齡則多介於35~55之間，彼此客戶群重疊率低，透過線上和線下開店合作，可以互相導客，增進兩家不同客群的流動，

全家與東森購物也將進一步建立共生會員，未來共生會員可享有全家會員的優惠（包括全店行銷集點、集點兌換贈品或是相關優惠）。全家目前UUPON、Familymart APP、Happy go和「全家行動購」累計會員數達300萬人。

彭鴻珷說，此次結盟不將只是O2O導客合作，東森購物會進一步將東森集團累積超過880萬名的會員資料，透過定位系統，精準鎖定合適、有需求的客群，再利用定位簡訊、EDM、App等工具去做行銷宣傳，導客到全家便利商店。

東森購物TV outlet第一階段選擇台北市、新北市的7間住宅商圈型店舖設立智屏進行測試，分別是台北新信德店、台北萬中店、汐止宏國店、中和新興店、中和佳和店、板橋新雅店、板橋中勝店，預計至明年第一季將擴展至約150家店舖。

(時報周刊)