亞洲青棒賽》態度好又肯學 我推翁瑋均先發抗日

中華隊投手翁瑋均將在31日掛帥迎戰日本隊。（葉姵妤攝）

2016年亞洲青棒錦標賽30日在台中開戰，中華隊第2戰將在31日晚間6點30分交手勁敵日本，預計推出身高186公分的翁瑋均掛帥，期望能藉由他的身高優勢及變化球壓制甲子園明星隊，搶下這重要一勝。

高三的翁瑋均來自普門中學，連續2年被選進玉山盃高雄市代表隊，今年亞青賽也首度披上中華隊戰袍，並被安排對勁敵日本先發，總教練蔡明堂表示，他有身高優勢，出手角度不一樣，而且變化球不錯，應該能壓制日本隊打者。

在普門高中帶過翁瑋均教練田家銘透露，他向來就是自我要求很高的球員，進入中華隊後，態度好且肯學，各種狀況都是所有投手中最好。翁瑋均也提到，進中華隊第1次練球時，教練在看完他牛棚練投後，就告知要把對日本隊的先發重任交給他。

然而集訓前期狀況一直都維持高檔的他，在與U23培訓隊的交手中，3場先發表現都不理想，他苦笑說：「投到都快沒信心了。」好在教練不斷鼓勵，並經過賽前最後一周的調整，狀況回穩也找回信心。

即將迎戰甲子園明星隊，翁瑋均平常心以對，「大家都是18歲，沒有打過都不知道。」他提到，賽前就有先觀看日本隊打者的影片，其中又以在甲子園連3場全壘打的入江大生讓他最印象深刻，但自己也有針對日本打者習性做筆記，「到時候要注意球不要偏高、不要失投。」

中華隊31日交手日本隊將全力搶勝，蔡明堂提到，排了翁瑋均先發，其他包括萬昭清、胡臻典，以及「台灣潛水艇」張喜凱等投手都會隨時待命登板，「只要有狀況就馬上換。」

至於日本隊首戰以19比0大勝香港，總教練小枝守透露，明天對上中華隊之戰，預計會讓甲子園冠軍隊作新學院的王牌投手今井達也先投，但日媒推測，被封為今年日本隊「Big 3」的藤平尚真也可能是先發人選，田家銘評估，藤平尚真僅球速快，今井達也不僅球速快、球又會亂竄，比較難打。

(中時電子報)