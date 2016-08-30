李依瑾po「一直搖」影片 網友驚：被顏射了！

李依瑾錄製《愛玩客》外景。（齊石）

李依瑾和阿達錄製《愛玩客》外景。（齊石）

李依瑾日前到大陸重慶錄《愛玩客》10天，因為當地天氣也十分炎熱，工作人員人手一瓶汽水，鬼靈精怪的李依瑾卻在拍攝空檔，提出要惡整導演的計畫，並拍攝影片放在Facebook粉絲專頁上，引來許多網友熱烈討論，網友留言還出現「顏射」字眼。

影片中的李依瑾，想給導演一瓶可樂，讓他「涼一下」，沒想到說到一半，她竟然將可樂拿起來瘋狂搖動，甚至搖到臉紅脖子粗，邊搖邊走要準備拿給導演，但她竟然臨陣脫逃，要收音師跟助理把即將噴發的可樂拿給導演，現場整人氣氛跟可樂瓶中的氣泡一樣緊繃到最高點。

這段影片po上網後，粉絲紛紛留言，「好調皮噢！我喜歡⋯⋯」，也有粉絲說李依瑾整人時的笑容「好恐怖」，還有人把她搖可樂的動作想歪了，「男生會幸福的 」、「被顏射了」、「噴了出來嗎？」等超大膽的留言，讓李依瑾臉紅害羞，直呼吃不消。最後導演眼尖發現瓶中的氣泡，讓李依瑾的整人計劃宣告失敗。

李依瑾表示，因為當地天氣十分炎熱，每天在豔陽下一起工作，汽水就成了大家最大的「福音」，也因為第一次主持外景節目的過程中又是滑雪跌倒、又是挑戰吃辣，非常辛苦，「跟整個團隊都產生了革命情感，我才敢這樣整導演、跟導演開玩笑啦！」

(中時)