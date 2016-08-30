健保卡被盜用？健保署3個月接獲1.4萬通詐騙電話

「王先生，你的健保卡因違規使用即將被停卡，請盡速匯款監管。」不少詐騙集團假借民眾健保卡被盜用，要求被害人匯款，根據中央健保署最新統計，近3個半月以來，就接獲高達1萬4千通民眾反映疑似詐騙電話，曾有老翁被詐騙5百多萬元，呼籲民眾應提高警覺，以免受騙上當，導致財產損失。

健保署科長董玉芸表示，國內詐騙集團猖獗，最常用的術語，是相中民眾平日就醫需要以健保卡為憑證，於是透過電話先讓民眾掉入恐慌的陷阱，包括健保卡遭人盜用或有不正常使用紀錄，因而即將被停卡，再進一步引導民眾騙取個資；或以監管帳戶為由，要求民眾匯款至不同戶頭，或提領現金交給所謂的「監管單位」，以致財務受損。

曾有1位老翁接到詐騙集團電話，告知健保卡將停卡，前後被騙500多萬元，直到警方破獲詐騙集團，這名老翁都還不知道自己被騙。

董玉芸表示，今年5月首度統計接到疑似詐騙電話的諮詢來電，3個半月累積逾1萬4000通，未來會納入正式統計，分析來電對象的居住地、年齡層等，定期對外公布。

健保署強調，今年6月7日起，健保欠費與民眾就醫權已完全脫鉤，亦即民眾不致因欠費等事由，健保卡就被停卡。重要的是，健保署不會主動以電話語音、簡訊、Line等方式，通知民眾積欠保費或健保卡被冒用的情形，進而要求匯款、回電或點選連結，民眾如接到類似詐騙的電話，一定要提高警覺，切勿隨詐騙電話指示做任何動作。

健保署呼籲民眾，詐騙集團行使的伎倆會不斷翻新，以致詐騙案件仍層出不窮，民眾若接到疑似詐騙電話，可撥打健保署免付費專線0800-030-598查證，或撥打165防詐騙電話報案。

(中時)