國內首例！5歲男童染腸病毒D68型致肢體麻痺

我要評比

國內首例，5歲男童染腸病毒D68型，衛生福利部疾病管制署表示，日前接獲通報1例急性無力肢體麻痺（AFP）個案，其檢體檢出腸病毒D68型（EVD68），經過比對發現，與美國株序列相近。這也是我國追蹤AFP個案以來，首度檢出EVD68，男童住院觀察中。

台灣自2014年7月將EVD68納入社區腸病毒監測項目，2014年及2015年則分別檢出8件及16件，今年截至目前為止共檢出8件陽性檢體，但這32例陽性檢體，均為呼吸道輕症個案且無肢體麻痺情形，這名5歲男童是首例有出現肢體麻痺現象的個案。

美國在2014年有D68型疫情，根據美國的報告，EVD68型也會引起神經重症狀況，病毒會侵犯中樞神經導致急性無力肢體麻痺症候群。

疾管署防疫醫師鄭皓元表示，這名個案為台北市5歲男童，近期無旅遊史，14日出現左手臂無力至診所就醫，因症狀持續，17日至醫院就醫並收治住院及通報，經調查，確定為AFP確定個案，同步也確認為EVD68。

由於個案、同住者及就學接觸者近期無美國旅遊史，推測是社區感染，但感染源仍須確認，目前個案症狀已緩解，但左側手臂無力狀況復元不理想，仍持續觀察中。

鄭皓元指出，若急性無力肢體麻痺恢復不良，可能會有偏癱等終生性的後遺症。

鄭皓元表示，EVD68與其他腸病毒的傳染途徑一樣，提醒民眾應落實良好個人衛生，並用肥皂勤洗手，且須搓揉20秒以上，以降低手上病毒量。此外，若經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，盡量不要前往公共場所，以降低病毒傳播機會。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，國內腸病毒疫情持續趨緩，上周門急診人次較前一周下降，但仍新增一例腸病毒71型重症，加上現在開學周，預計再過1至2周會有一波小流行，家長仍要注意。

(中時)