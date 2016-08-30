醫美糾紛多 即日起契約需明列費用並增思考期

國內醫學美容、微整形手術風行，以致消費爭議也多，衛生福利部昨公告修正16項美容醫學處置同意書及說明書範本，即日起醫院、診所向民眾說明美容醫學手術或處置時，須明列各項費用、醫師專科別以及思考期，讓民眾接受美容醫學處置時更多一分保障。

這16項美容醫學手術或處置，包括乳房整形、乳房重建、上下眼瞼整形、鼻部整形、拉皮手術、腹部整形、植髮、抽脂、皮膚科一般手術、一般整形手術、狐臭治療手術、顱顏部整形重建手術、雷射治療、削骨手術、肉毒桿菌素注射、玻尿酸皮下植入物注射等。

衛福部表示，這次公告修正16項美容醫學手術或處置的同意書範本，原已在2014至2015年間陸續公告，並已載明未滿18歲之未成年人不得作非醫療必要之美容手術、未滿20歲者須由法定代理人等簽署同意書等。

而這次全面修正，則是增加醫療機構應揭示內容，例如各項費用的項目名稱及自費金額、地方衛生主管機關核定收費金額、醫師專科別及專科證書字號，全都應該清楚揭露，且有思考期的條款，醫師必須說明該手術或處置並非急迫性質，不於說明當日進行，應經充分時間考慮後再決定是否施作。

衛福部表示，增列的規定，除了更能增進民眾於術前的完整了解與判斷，讓民眾多一分保障，也能減少術後的糾紛。

衛福部表示，這份最新契約範本已行文給各縣市政府衛生局、醫師公會全國聯合會及相關專科醫學會，也已公告於衛福部網站，民眾、美容醫學醫療機構可使用。

(中時)