九三大遊行 洪秀柱：支持反污名訴求

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軍公教勞退休團體9月3日將進行大遊行，國民黨主席洪秀柱說，她支持團體要尊嚴、反污名的訴求，不希望藉改革機會污名化特殊行業，或製造階級對立世代對抗。

被問及軍公教勞退休團體9月3日將進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行，國民黨會否支援，洪秀柱說，她會支持團體要尊嚴反汙名的訴求，年金問題複雜，需要理性研究探討，確實不希望在年金改革路上，藉改革機會污名化特殊行業或是製造階級對立世代對抗，製造行業之間的區別仇恨，這是對社會和諧很不好。

國民黨9月4日將召開全國代表大會，政策綱領案列入討論議題，洪秀柱表示，這次政策綱領沒有偏離前主席連戰在2005年和平之旅的五大願景，跟前主席馬英九執政時期的九二共識，作為兩岸交流互動的基礎。

洪秀柱說，政綱特別提到積極研討以和平協議作為結束兩岸敵對的可能性，這是政策性宣誓，尤其在總統蔡英文沒有辦法維持兩岸和平穩定現狀時，國民黨有必要擔負責任，為台灣人民與中華民國爭取最大空間。

對於行政院要求交通部觀光局和民間組團訪陸行銷推廣，歡迎陸客來台灣安心旅遊。洪秀柱說，這不是很可笑的行為嗎？非常幼稚，根本解決之道就不是派人到對岸攬客，這事本末倒置。

至於觀光業者因陸客銳減將上街頭，洪秀柱說，執政者應該以人民生計來探討，將心比心，照顧老百姓各行各業的生計，尤其在兩岸政策上蔡總統真的需要重新思考。1050830

(中央社)