賣破爛黏膠帶潮鞋一雙1萬9 美百貨挨批

擁有饒舌歌手Jay Z、少女殺手小賈斯汀等代言的美國巴尼斯紐約精品店，販賣「刻意磨損、黏上膠帶」的高級品牌球鞋，一雙要價585美元（約台幣1萬9），挨批侮辱窮人。

有網友譏諷，基本上是花錢買垃圾。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，蘇格蘭諧星李米（Limmy）是Golden Goose這款球鞋的批評者之一，稱這「消費窮人」。

網友說，「窮樣不應被視為流行或拿來賣，這些人是天殺的怎樣？」另有人說，「這價格簡直侮辱人，但看看就是有人會穿，還稱這叫有型」。

巴尼斯紐約精品店（Barneys New York）銷售連串奢華設計師品牌，包括Canali、Paul Smith和YSL等。

數名推特用戶打趣說，這款鞋看來很像模仿由班史提勒（Ben Stiller）演出的喜劇電影「名模大間諜」（Zoolander）中、受遊民啟發的一個服裝系列。

但也有人持不同看法，推特用戶@RIFAYAYO說，「Golden Goose球鞋背後有學問，做點功課吧，那些膠帶鞋能比任何喬登鞋穿更久」。

只是也有人說，基本上就是，花585美元買垃圾。1050830

(中央社)